Ev hanımları emekli olmak istediklerinde yapmaları gereken bazı işlemler bulunuyor. İşte aşama aşama ev hanımlarının emeklilik süreci ve yapmaları gereken işlemler. İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi İle müracaat yapabilirler. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK AYLIK MAAŞ VE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKI
Emekli olmak için sağlanması gereken koşullar tüm vatandaşlar için aynıdır. Yani ister çalışma hayatının içerisinde yer alsın ister çalışmasın emekli olmak isteyen vatandaşların tamamı SGK'ya belli bir oranda prim ödemek zorunda. Bunun dışında belli bir gün sigortalılık gün şartı sağlanmalı. Ayrıca emeklilik için de belli bir yaşın üzerinde olunması gerekiyor. Tüm bu şartların aynı anda sağlandığı anda ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik başvurusu yapılabiliyor.
2020 yılında ev hanımları için belirlenen isteğe bağlı sigorta prim ücret aylık 847 TL'dir.
İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların aylık yatırcakları ücret tutarı şu şekilde;
Çiftçiler: SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL, EK % tarım sigortası primi ise 913 TL oldu. Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL'ye yükseldi. Normal Vatandaşlar: İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi 2020 yılında 941 TL.
Şartlar Nelerdir?
İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Başvuru Nereye Yapılır?
İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi İle müracaat yapabilirler.
Prim Süreleri Daha Uzun Olacak!
2008'den evvel SSK'ya tabi isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayan kişiler Bağ-kur statüsünde alındıklarının farkında değiller ise daha çok prim öderler. Daha çok prim ile beraber daha geç emekli olurlar.
BAŞVURU NEREYE?
1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4B yani eski adıyla Bağkur statüsünde değerlendiriliyor.
İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak için ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile başvurmak gerekiyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 20.08.1956 doğumluyum. 01.08.1978 işe giriş tarihim, 3219 günüm var ve sigortam askerlikten sonra. Ne zaman emekli olabilirim? H.Ö.
Sizin için en uygun emeklilik, 3600 prim günden emekli olabilmektir.
3600 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
3600 günün tamamlanması için 381 gün daha prim ödemelisiniz.
Eğer askerliği ödemediyseniz 381 gün borçlanıp 3600 günü tamamlamaya gidebilir ve hemen emekli olabilirsiniz.
■ 19.05.1980 doğumluyum. 27.02.2002'de SSK'lı olarak işe başladım, 1377 günüm var. İsteğe bağlı olarak 16.02.2019'da ödemeye başladım, halen devam ediyorum. 2 doğum yaptım, 2008 ve 2013'te. SSK'dan mı yoksa Bağ-Kur'dan mı daha önce emekli olurum? Füsun YÜCETÜRK
Bağ-Kur'dan emekli olabilmeniz için en az 5400 prim gün ve 61 yaştan kısmi, 58 yaş ve 9000 günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz.
SSK'dan ise 25 yıl, 58 yaş ve 4500 prim günle kısmi, yine 58 yaş ve 7000 günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz. SSK'dan en az 4500 prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın tamamlanacağı 10.05.2038 tarihini bekleyebilirsiniz.
■ İşe giriş 12.04.2005, yüzde 43 engelim, 4255 gün primim var. A. ŞAHİN
İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak. 20 yıl şartınız 2025'te dolacağından, emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.