İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Başvuru Nereye Yapılır?

İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi İle müracaat yapabilirler.

Prim Süreleri Daha Uzun Olacak!

2008'den evvel SSK'ya tabi isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayan kişiler Bağ-kur statüsünde alındıklarının farkında değiller ise daha çok prim öderler. Daha çok prim ile beraber daha geç emekli olurlar.

BAŞVURU NEREYE?

1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4B yani eski adıyla Bağkur statüsünde değerlendiriliyor.

İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak için ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile başvurmak gerekiyor.