2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapıldı. O dönemde 300 TL'ye kadar maaşlar da artış sağlandı. İntibak düzenlemesinin 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların kazanç elde edebilmeleri için de yeniden uygulanması bekleniyor. İntibak yasası ile emekli vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam alacaklar? İntibak yasası kapsamından kimler faydalanabilecek? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Emekli vatandaşların maaşlarına son yıllarda üst üste düzenlemeler yapıldı. Emekli aylığı olan vatandaşların ekonomik durumlarını rahatlatmak adına atılan ilk adım geçtiğimiz yıllarda emekli maaşlarının en az 1000 TL'ye yükseltilmesi oldu. Bu adımın hemen ardından gelen ikinci adım ise emeklilere her dini bayram öncesi 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi oldu.
Koronavirüs salgınının etkilerinin artırdığı dönemlerde emekli vatandaşların maaşlarına yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte emekli maaşları en az 1500 TL seviyesine yükseltildi. Bu düzenlemelerin esas amacı emeklilerin ekonomik gücünün artırılmaya çalışılması.
İntibak KPDK'YA Gelecek
Milyonlarca emeklinin gündeminde bir de intibak zammı var. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödeme yapılarak giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 355 liraya varan zam yolunun açılmasını istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
Emekli Maaşlarında İntibak Düzenlemesi
Bilindiği üzere, Türkiye'de emeklilerin maaş hesaplamasında üç farklı yöntem uygulanıyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Bu oranı, 2000 ila 2008 Eylül tarihleri arası takip ediyor. Bu kapsamda emekli maaşı hesaplanmasında en düşük aylık bağlama oranı ise 2008 yılının Ekim ayından sonrası çalışmalar için uygulanıyor. Bu bağlamda ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, bilakis asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Mevcut durumda intibak yasası ile bu karışık emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündeme taşındı.