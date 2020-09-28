Bu yöntemle 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Emeklilik bekleyenlere müjde!





BİRDEN FAZLA ÇOCUĞU OLANLAR HANGİSİ İÇİN BORÇLANMALI?



1999 ve öncesinde çalışmaya başlamış kişilerin emekli aylığı bağlanırken, 2000 öncesi, 2000 – 2008 arası ve 2008 sonrası çalışma süresi için ayrı ayrı hesaplama yapılır. En avantajlı dönem 2000 öncesidir. Onu 2000 – 2008 dönemi izler.



Birden fazla çocuğu için borçlanma hakkı bulunan kadınların, tercih ettikleri doğumları ya da en fazla borçlanılacak süreye imkân veren doğumları borçlandırılır. Örneğin 1992'de sigortalı çalışmaya başlayan kadın 1995, 2001, 2009 doğumlu üç çocuk için de borçlanma hakkına sahip ve bunlardan sadece biri için borçlanma yapacaksa 1995 doğumlu çocuk için yapmalı. 2000 öncesi prim gününün artması, daha yüksek emekli aylığı bağlanmasını sağlar. Doğum borçlanması için dilekçe verilirken, hangi çocuk için borçlanma yapılacağının dilekçede belirtilmesi gerekir.



ÇOCUK EVLAT EDİNEN KADINLAR DA DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR



Doğum borçlanması hakkından, 2 yaşından küçük çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmiş olan kadınlar da yararlanabilir. Evlat edindiği çocuk dolayısıyla doğum borçlanması yapan kadınlardan evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan evlat edinme öncesi geçici bakım sözleşmesi istenir. Sözleşme onay tarihi ile çocuğun 2 yaşını doldurduğu tarih arasındaki süre kadar borçlanma yapılabilir. Örneğin çocuk iki aylık iken evlat edinilmiş ise 22 aylık doğum borçlanması yapılabilir.