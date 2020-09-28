Bu yöntemle 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Emeklilik bekleyenlere müjde!

Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BİR GÜNLÜK DOĞUM BORÇLANMASI BİLE EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKEBİLİR
Staj sigortası ile normal çalışma tarihi arasında doğan çocuk için doğum borçlanması yapıldığında, sigorta başlangıç tarihi borçlanma yapılan süre kadar geriye çekilir. Örneğin 1990 yılında bir ay staj yaparken kısa vade sigorta primi ödenmiş kadın, 24 Mayıs 1994 tarihinde sigortalı çalışmaya başlamışsa, bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar doğum borçlanması yapabilir. Emeklilik için primi yetersiz olan kadın sigortalı bu sürenin tamamını borçlanabilir.
Staj sigortası yapmış kadınlar, prim eksiği bulunmasa bile borçlanma yaptıklarında emeklilik yaşını öne çekip çekmediklerini araştırmalıdır. Örneğimizdeki kadın sigortalı sadece 1 gün borçlanma yaptığında sigorta başlangıç tarihini 23 Mayıs 1994 tarihine çekeceği için emeklilik yaşı da 51'den 50'ye düşer. 720 günün tamamını borçlandığında ise emeklilik yaşı 49'a düşer.
BİRDEN FAZLA ÇOCUĞU OLANLAR HANGİSİ İÇİN BORÇLANMALI?
1999 ve öncesinde çalışmaya başlamış kişilerin emekli aylığı bağlanırken, 2000 öncesi, 2000 – 2008 arası ve 2008 sonrası çalışma süresi için ayrı ayrı hesaplama yapılır. En avantajlı dönem 2000 öncesidir. Onu 2000 – 2008 dönemi izler.
Birden fazla çocuğu için borçlanma hakkı bulunan kadınların, tercih ettikleri doğumları ya da en fazla borçlanılacak süreye imkân veren doğumları borçlandırılır. Örneğin 1992'de sigortalı çalışmaya başlayan kadın 1995, 2001, 2009 doğumlu üç çocuk için de borçlanma hakkına sahip ve bunlardan sadece biri için borçlanma yapacaksa 1995 doğumlu çocuk için yapmalı. 2000 öncesi prim gününün artması, daha yüksek emekli aylığı bağlanmasını sağlar. Doğum borçlanması için dilekçe verilirken, hangi çocuk için borçlanma yapılacağının dilekçede belirtilmesi gerekir.
ÇOCUK EVLAT EDİNEN KADINLAR DA DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR
Doğum borçlanması hakkından, 2 yaşından küçük çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmiş olan kadınlar da yararlanabilir. Evlat edindiği çocuk dolayısıyla doğum borçlanması yapan kadınlardan evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan evlat edinme öncesi geçici bakım sözleşmesi istenir. Sözleşme onay tarihi ile çocuğun 2 yaşını doldurduğu tarih arasındaki süre kadar borçlanma yapılabilir. Örneğin çocuk iki aylık iken evlat edinilmiş ise 22 aylık doğum borçlanması yapılabilir.
Askerlik Geriye çekiyor!
Askerlik emekliliği geriye çekiyor. Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hemde prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kader geriye gidiyor. 1990 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1989 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. En az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğuyor.