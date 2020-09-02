2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?

Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:

Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

Epilepsi

Demans

Beyin tümörleri

Parkinson sendromu

Serebral palsi

Multiple Skleroz (MS)

Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Görme azlığı

Retina kanamaları

Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

Anemi

Kol, bacak gibi organ kaybı

Behçet hastalığı

Gastrointestinal kanamalar

Karaciğer sirozu

Karaciğer nakli

Kalp yetmezliği

Kalp kapak hastalıkları

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

Solunum sistemi hastalıkları

Kalp nakli

Böbrek nakli

Akciğer nakli

Tüberküloz

AIDS