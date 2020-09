MALULEN EMEKLİLİĞE NEDEN OLAN PSİKİYATRİ HASTALIKLARI

IQ Düşüklüğü, şizofreni ve alt tipleri, şizoafektif bozukluk, sanrısal bozukluklar, atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar, bipolar bozukluk, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları, psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar, Yaygın gelişimsel bozukluklar.

YIPRANMA HAKKI NASIL HESAPLANIYOR?

Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.