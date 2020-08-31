SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlara yeni ödeme ve yeni kazançlar gündeme gelebilir. Bu bağlamda 2020'de birçok kazanım sağlayan emekli vatandaşlar, 2021'i de heyecanla beklemekteler. Yeni yılda 2 defa zam, 2 defa bayram ikramiyesi alacak olan emekli vatandaşlar, Ocak ayı artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakından takip ediyor.