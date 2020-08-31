2020 yılında isteğe bağlı emeklilik primi ödemesi ile emeklilik hayali kuran vatandaşlar, 2020 yılı zamlı prim ödeme tutarlarını merak ediyorlar. İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise prim ödemeleri için süreç başlamıyor. SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL, EK % tarım sigortası primi ise 913 TL oldu. Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL'ye yükseldi. Peki, isteğe bağlı sigorta kaç yıl ödenir? İsteğe bağlı sigorta primi hesaplaması nasıl yapılır? İşte isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin ya da ödemeye başlayacak olanların bilmesi gereken tüm ayrıntılar…
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ÖDEMESİ İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI
İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise prim ödemeleri için süreç başlamıyor. Bu çerçevede vatandaşların sağlamaları gereken koşullar şunlar;
* Sigorta gerektiren bir işte çalışmamak. Vatandaşlar sigortalı bir işte çalıştıklarında isteğe bağlı sigorta primi ödeyemezler. Bu çerçevede vatandaşların bu şekilde çalışmıyor olmaları gerekiyor. Bunun yanında vatandaşların 18 yaşından büyük olmaları, Türk vatandaşı olmaları ve malulluk, yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekiyor.
2020 ZAMLI PRİM TUTARLAR
İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların aylık yatıracakları ücret tutarı şu şekilde;
Çiftçiler: SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL, EK % tarım sigortası primi ise 913 TL oldu. Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL'ye yükseldi.
Normal Vatandaşlar: İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi 2020 yılında 941 TL.
Ev Hanımları: İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi 2020 yılında 847 TL.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KAÇ YIL ÖDENİR?
Sigorta prim ödemesi vatandaşların hem sağlık hizmetlerini karşılamak için güvence hem de ileride emekli olabilmeleri için gerekli en önemli şarttır. Devlet memuru ve sigortalı işçilerin primleri işverenleri tarafından ödenirken esnaf, çiftçi ve bazı diğer meslek gruplarında çalışanlar prim ödemelerini gelirlerine göre kendileri ödemektedir.
Ek 5 tarım sigortası için prim ödemesi yapıyorsanız SSK kapsamında emekli olursunuz. Eğer yeni başlayacaksınız yaş haddinden emeklilik için en az 5400, normal emeklilik için ise 7200 prim gününü doldurmanız gerekmektedir.
Ev hanımlarının da isteğe bağlı sigorta primi için yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400, normal emekliliği için ise 9000 prim gününü tamamlamanız gerekmektedir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOLLARI NELERDİR?
-Kanuna göre isteğe bağlı sigorta ödeme yapılabilen sigorta kolları şunlardır;
-İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B),
-İsteğe bağlı ek 5 tarım SSK ,
-Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞ-KUR (4B),
-Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası.