Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlğı lisans mezunu 800, önlisans mezunu 600 memur alımı başvuruları başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020/1 tercihleri başladı. Kamu kurumlarından lise, Önlisans ve Lisans mezunu alımı gerçekleştirilecek. 23 Temmuz tarihi ile 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla başvurular yapılabilecek. Tercih ücreti 20 TL olarak açıklandı. Tercih ücretleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile anlaşmalı bankalardan yapılabilecektir. İşte Sosyal Güvenlik Kurumuna mülakatsız 1400 memur alımı başvuru şartları sayfamızda.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PERSONEL ALIMI;
Bu alımlardan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Önlisans ve Lisans mezunu toplam 1400 memur alımı detaylarını aktarmak istiyoruz. SGK'nın Türkiye genelindeki müdürlüklerine memur kadrosunda ve Avukat kadrosunda gerçekleştirilecek merkezi alımlarda başvuru şartları ve nitelik kodlarına şu şekilde açıklandı.
Lisans mezunu adaylar arasından; 4429, 4421,4419, 4463, 4453,7005,73061, 4459,4169, 7205 lisans kodlarına sahip olmak önlisans mezunlarının 3004 nitelik koduna sahip olmak gerekmektedir.
NİTELİK KODLARI;
3004 nitelik kodu: Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak.
4429 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4421 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak
4419 Hukuk lisans programından mezun olmak.
4463 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans programından mezun olmak.
4453 Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Başvuru tarihleri nedir?
23 Temmuz tarihi ile 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla başvurular yapılabilecek. Tercih ücreti 20 TL olarak açıklandı. Tercih ücretleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile anlaşmalı bankalardan yapılabilecektir.
Devlet memurları ne iş yaparlar?
Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.
Devlet memuru nasıl olunur?
Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz. Peki kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.
Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.