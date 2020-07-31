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ZABITA NE DEMEK?

Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.

ZABITALAR NE İŞ YAPARLAR

Zabıtanın işi belediye tarafından kendisine verilen sınırlar içerisindeki güvenliği ve asayişi desteklemek, kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek ve uymayanları uyarmaktır. Zabıtanın görevleri arasında;

Tüketicilerin korunması kanunu kapsamındaki kuralların uygulanmasını sağlamak,

Zabıta amirliği birimlerine yapılan şikayetleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

Gıda ürünleri satılan yerler ile semt pazarlarını düzenli olarak kontrol etmek,

Çevre ve koruma kanunu tarafından belirlenen maddelere uyulmasını sağlamak,

İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak denetimlerde bulunmak,

Sokak satıcılarına karşı gereken önlemleri almak,

Caddelerde ve ana arterlerde yol işgallerini önlemek.