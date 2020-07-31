En az lise mezunu farklı belediyeler zabıta alım ilanları yayımladı. Bu bağlamda kamu ilanları sayfasında onlarca ilanı görebilirsiniz. KPSS puan şartı ile yapılan zabıta memuru alımında başvuru bilgileri haberimizde. Gebze, Eyüpsultan, Karatay, Sultangazi, Şahinbey, Aksaray, Üsküdar, Çorlu, Fatih ve Cizre Belediyesi zabıta alımları yapacak. Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır. Detayları takvim.com.tr'de
ZABITA ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
- Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak
ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?
Eğitim, Sürücü belgesi, ve yaş şartı aranacak. Ayrıca daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak şartı aranacak.
Yaş Şartı: Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
Boy Şartı: Zabıta memurluğu için erkeklerde 167 cm ve bayanlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.
Sürücü Belgesi Şartı: Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
ALIM YAPAN BELEDİYELER VE ÖZEL ŞARTLAR
Zabıta memuru alan belediyeler ve ilan detayları şu şekilde:
Gebze Belediyesi 45 zabıta memuru alımı yapıyor.
Eyüpsultan Belediyesi 25 zabıta memuru alımı yapıyor.
Karatay Belediyesi 15 zabıta memuru alımı yapıyor.
Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alımı yapıyor.
Şahinbey Belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapıyor.
Aksaray Belediyesi 22 zabıta memuru alımı yapıyor.
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapıyor.
Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alımı yapıyor.
Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru alımı yapıyor.
Demirözü Belediyesi 1 zabıta memuru alımı yapıyor.
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı yapıyor.
ZABITA NE DEMEK?
Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.
ZABITALAR NE İŞ YAPARLAR
Zabıtanın işi belediye tarafından kendisine verilen sınırlar içerisindeki güvenliği ve asayişi desteklemek, kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek ve uymayanları uyarmaktır. Zabıtanın görevleri arasında;
Tüketicilerin korunması kanunu kapsamındaki kuralların uygulanmasını sağlamak,
Zabıta amirliği birimlerine yapılan şikayetleri takip etmek ve sonuçlandırmak,
Gıda ürünleri satılan yerler ile semt pazarlarını düzenli olarak kontrol etmek,
Çevre ve koruma kanunu tarafından belirlenen maddelere uyulmasını sağlamak,
İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak denetimlerde bulunmak,
Sokak satıcılarına karşı gereken önlemleri almak,
Caddelerde ve ana arterlerde yol işgallerini önlemek.