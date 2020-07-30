Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyurularla 700 kadrolu işçi alımı yapılacağına yer verildi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 700 daimi işçi alacak. OGM'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 40 traktör operatörü alımı yapılacak. Peki 2020 Orman Genel Müdürlüğü onlarca şehre kadrolu yüzlerce işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR-OGM işçi alım kadroları...
OGM BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 4-10 Ağustos'ta İŞKUR tarafından yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve OGM'nin internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.
İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
78 farklı şehre yapılacak işçi alımında kadrolar şu şekilde:
İş Makinesi Operatörü 200,
Greyder Operatörü 200,
Ekskavatör Operatörü 200,
Dozer Operatörü 60,
Traktör Operatörü 40.
İLAN METNİ
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilan metni şu şekilde:
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER
ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER
ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER
İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?
İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur. Dolayısıyla İŞKUR kayıt işlemleri;
• İş Arayan,
• İşveren,
Şeklinde yapılmaktadır.