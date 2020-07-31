4 kamu kurumu 7 bin TL maaşla bilişim personeli alımı yapıyor. Adaylar ilanların detaylarını merak ediyor. Bu anlamda 4 kamu kurumu en az 7 bin TL maaşla farklı alanlarda bilişim personeli istihdamı yapacağını açıklamış olmakla birlikte alımlara ilişkin detaylar ve ilanlara ilişkin bilgiler haberimizde yer almaktadır. Genelde bilişim personellerinin birden fazla kodlama dilini bilmesi istenmektedir. Bunun yanı sıra veri tabanları hakkında bilgi sahibi olunması da istenebiliyor. Kamu kurumları bu nitelikli personelleri bünyesinde barındırmak için daha da fazla imkanlar sunabiliyor. Ancak özel sektörün imkanları bu kadar geniş değildir.
TÜİK 7 Bilişim Personeli
Türkiye İstatistik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 7 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak olup iş analisti, devops mühendisi, yazılık geliştirme uzmanı, mobil uygulama geliştiricisi, coğrafi bilgi yazılım uzmanı kadrolarında alım yapılacaktır.
Konya Teknik Üniversitesi 3 Personel
Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 Web Yazılım Uzmanı, 1 Ağ ve Sistem Uzmanı ile 1 Sistem Güvenlik uzmanı kadrolarında alım yapılacak olup adayların 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olması şartı aranmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi 1 Personel
Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak başta olmak üzere genel ve özel alım şartlarını sağlayan adaylar arasından 1 bilişim personeli alımı yapılacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 Personel
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere39 (Otuz dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
2020 Bilişim Personeli Maaşları Ne Kadar?
Kamuda Bilişim personeli olarak görev yapan personele ödenen maaşlar en az 7 bin TL'den başlamakta olup 35 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Bu noktada tavan ücretin üç katını alacak personele brüt 21.381 TL, tavan ücretin dört katını alacak personele brüt 28.508 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.
Bilişim Personeli Nedir?
Genelde bilişim personellerinin birden fazla kodlama dilini bilmesi istenmektedir. Bunun yanı sıra veri tabanları hakkında bilgi sahibi olunması da istenebiliyor. Zira kamu personellerinin pek çoğundan yüksek maaş alan bilişim personellerinin maaşları 20 binin üzerine dahi çıkabilmektedir. Kamu kurumları bu nitelikli personelleri bünyesinde barındırmak için daha da fazla imkanlar sunabiliyor. Ancak özel sektörün imkanları bu kadar geniş değildir. Ancak yine de diğer meslek gruplarına nazaran en çok kazananların bilişim personelleri olduğunu ifade edebiliriz.