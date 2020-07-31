İstanbul Teknik Üniversitesi 1 Personel

Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak başta olmak üzere genel ve özel alım şartlarını sağlayan adaylar arasından 1 bilişim personeli alımı yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 Personel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere39 (Otuz dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2020 Bilişim Personeli Maaşları Ne Kadar?

Kamuda Bilişim personeli olarak görev yapan personele ödenen maaşlar en az 7 bin TL'den başlamakta olup 35 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Bu noktada tavan ücretin üç katını alacak personele brüt 21.381 TL, tavan ücretin dört katını alacak personele brüt 28.508 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.