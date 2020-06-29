2020 PTT kredisi için araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Bu anlamda PTT vatandaşlara güzel fazi oranlarıyla kredi sağlıyor. PTT, Burgan Bank aracılığıyla ihtiyaç kredisi sağlıyor. Kredi kullanım tutarına göre değişen faiz oranlarıyla sunulan PTT ihtiyaç kredisi detaylarını araştırdık. İşte PTT'den ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların yapacakları ödemeler, maliyet tablosu ve PTT kredi kullanım koşulları.Son zamanlarda herkesin merak ettiği konulardan birisi de PTT Kredisi olmuştur. PTT kredisi ile düşük kredi notu olan herkes krediler alabilir. Özellikle emekli olan kişiler maaşlarını PTT üzerinden alıyorlarsa kredi başvurusunu PTT'nin anlaştığı bankalardan yaparak kolay bir şekilde kredi alabiliyorlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
PTT İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?
PTT'den ihtiyaç kredisi çekmek için sağlanması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Kişilerin bu şartları sağladığı takdirde PTT üzerinden kredi çekebilmeleri mümkündür.
Kredi başvurusu için PTT tarafından belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir:
T.C. vatandaşı olmak,
18 yaşını aşmış olmak,
85 yaşından küçük olmak,
Kredi çalışmalarında aksi bir duruma rastlanmamak,
Düzenli ve belgelenebilir bir gelir,
Aylık gelirin %50'sinin kredi taksitini ödemeye yetiyor olması,
Kredinin %1'i tutarında alınan dosya masrafının ödenmiş olması,
Krediden faydalanacak kişinin yaş durumuna ve kredi miktarına göre Hayat Sigortası yapması.
PTT Anlaşmalı Bankalar Ne Kadar Kredi Vermektedir?
PTT ile anlaşmalı olan bankaların verdiği kredi tutarlarında birbirleri içinde farklılıklar gözlenmektedir. PTT ile anlaşmalı bankaların sunduğu kredi tutarları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Burgan Bank'tan 55.000 TL'ye kadar kredi çekilebilir.
Aktif Bank'tan 30.000 TL'ye kadar kredi çekilebilir.
Denizbank'tan 36.000 TL'ye kadar kredi çekilebilir.
ING Bank'tan 45.000 TL'ye kadar kredi çekilebilir.
TEB'den 40.000 TL'ye kadar kredi çekilebilir.
Vakıfbank'tan 20.000 TL'ye kadar kredi çekilebilir.
PTT İhtiyaç Kredisi Hakkında
PTT ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen kişilerin bilmesi gereken diğer bilgiler şunlardır:
Başvurular için öncelikle PTT şubelerinden başvuru formu almak gerekmektedir.
Başvurular esnasında kişilerin T.C. kimlik kartlarını yanında bulundurması şarttır.
PTT'nin ihtiyaç kredisi olanağından yararlanmak isteyen kişilerin ya PTT personeli olması ya da PTT üzerinden emekli maaşı çekiyor olması gerekmektedir.
PTT ihtiyaç kredisi için bankalar tarafından sigorta şartı aranmaktadır.
Kişilerin PTT ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırma olanakları bulunmaktadır. Yapılandırma işlemi için kişilerin PTT ihtiyaç kredisini çektiği bankaya müracaat etmesi gerekmektedir. PTT ihtiyaç kredisi yapılandırma işlemleri için belirlenen şartlarda ise bankalara göre değişiklikler gözlenmektedir.
PTT ihtiyaç kredisi başvuruları için yalnızca Burgan Bank online başvuru kabul etmektedir. Geri kalan bankalardan kredi çekmek için kişilerin şubeye müracaat etmesi gerekmektedir.