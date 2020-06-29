2020 PTT kredisi için araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Bu anlamda PTT vatandaşlara güzel fazi oranlarıyla kredi sağlıyor. PTT, Burgan Bank aracılığıyla ihtiyaç kredisi sağlıyor. Kredi kullanım tutarına göre değişen faiz oranlarıyla sunulan PTT ihtiyaç kredisi detaylarını araştırdık. İşte PTT'den ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların yapacakları ödemeler, maliyet tablosu ve PTT kredi kullanım koşulları.Son zamanlarda herkesin merak ettiği konulardan birisi de PTT Kredisi olmuştur. PTT kredisi ile düşük kredi notu olan herkes krediler alabilir. Özellikle emekli olan kişiler maaşlarını PTT üzerinden alıyorlarsa kredi başvurusunu PTT'nin anlaştığı bankalardan yaparak kolay bir şekilde kredi alabiliyorlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de