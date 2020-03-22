SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklamasında bulundu ve sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara kesilecek para cezasının miktarını verdi.

Gül yaptığı paylaşımında, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara kesilecek para cezası iel ilgili "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3150 TL para cezası,TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır." dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş 'ta sosyal meyda hesabı üzerinden aynı şekilde paylaşım yaptı ve sokağa çıkacaklara kesilecek para cezasının miktarını verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.