SSK, SGK ve Bağkur'luya müjdeli haber gelmeye devam ediyor. Bu anlamda SGK geçtiğimiz hafta beklenen açıklamayı yapmıştı. SGK ile bankalar anlaşmaya başladı. Anlaşma sonrası emeklilerin yeni dönem promosyon miktarları belli oldu. Emekliler için yıl sonu banka anlaşmaları çok önemli bir yer kaplıyor. En çok merak edilen emekliyim maaşımı nasıl daha fazla alırım sorusu cevap buluyor.

Ziraat Bankası: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde emeklilerin banka promosyonu detaylarına ve bankaların promosyon kampanyalarına yer verdik.



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