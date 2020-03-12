Milyonlarca emekli tarafından promosyon tutarları arama motorlarında aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda TEB bankasından önemli bir açıklama geldi. 10 kişiyi TEB'e getiren ve maaşı 1500-2500 Tl arasında olan vatandaşlar 2750 Tl emekli maaş promosyon ödemesi alacaklar.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alan emeklilere bankanın vermiş olduğu bir promosyondur. 3 yılın bitiminde tekrar yeni bir sözleşme ile aynı bankada kalınır yada farklı bankaya geçilerek ilgili bankanın vermiş olduğu emekli maaşı promosyonunda faydalanılır. SGK'dan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ