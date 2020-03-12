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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 10:18
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    • 13.03.2020 10:18
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    O dan emekliye 2750 TL ve düşük faizle kredi! Promosyon ödemesi hangi tarihte? Vatandaşlar akın etti!

    emekliye 2750 Tl ödeme yapacak. Emekli maaşı alan vatandaşlar 1 ay içinde ödemelerini alacaklar. Buna göre emekliler maaşlarına ek bir ödeme almış olacak. Bu bağlamda ların promosyon tutarları belli oldu. 'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. Emeklilere özel avantajlar bir bir sıralandı. ücretleri ve havale ücretleri için işlem ücreti alınmayacak. Kredi kartı ücret muafiyeti sunuluyor. Kredi kartı başvurusu yapanlar için ise tarihine kadar 150 Tl market indirimi sağlanacak. Emeklilere özel avantajlar bir bir sıralandı. EFT ücretleri ve havale ücretleri için işlem ücreti alınmayacak.

    O bankadan emekliye 2750 TL promosyon ve düşük faizle kredi!

    Milyonlarca emekli tarafından promosyon tutarları arama motorlarında aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda TEB bankasından önemli bir açıklama geldi. 10 kişiyi TEB'e getiren ve maaşı 1500-2500 Tl arasında olan vatandaşlar 2750 Tl emekli maaş promosyon ödemesi alacaklar.
    Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alan emeklilere bankanın vermiş olduğu bir promosyondur. 3 yılın bitiminde tekrar yeni bir sözleşme ile aynı bankada kalınır yada farklı bankaya geçilerek ilgili bankanın vermiş olduğu emekli maaşı promosyonunda faydalanılır. SGK'dan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek.

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    Haberler Ekonomi O bankadan emekliye 2750 TL promosyon ve düşük faizle kredi! Promosyon ödemesi hangi tarihte? Vatandaşlar akın etti!
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