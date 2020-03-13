13 milyon emeklinin avantajlı günleri geliyor. Milyonlarca emekli şu günlerde promosyon tekliflerini inceliyor ve karar vermeye çalışıyor. Emekliler için intibak, promosyon, ikramiye ve ek ödeme konularında gelirleri artıracak 4 talep öne çıktı. Bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi halinde ise her yıl ödenecek tutar artacak. Halen bin lira olan tutar bu yıl, 2019 enflasyonu olan yüzde 11.84 oranı yansıtılarak, bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacağı tahmin ediliyor. Bu tarihe kadar emekli maaşı bağlananlar, bu yıl 2 bin liralık ikramiye ödemesi alacak.