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13 milyon nin avantajlı günleri geliyor! Ek ödeme ve ikramiye ne kadar artacak, ne zaman ödenecek?

Mart ayında promosyon teklifleriyle yüzü gülen leri önümüzdeki aylarda ikramiye ve ek ödeme fırsatlarını bekliyor. Bankalar ayın ilk günlerinde promosyonu için tekliflerini sundu. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Yeni teklifler emekliler tarafından inceleniyor. Özellikle şu günlerde milyonlarca emeklinin intibak, promosyon, ikramiye ve ek ödeme konularında gelirleri artıracak 4 talep öne çıkıyor. Peki, ve ikramiye ne kadar artacak, ne zaman ödenecek?

  • SGK
  • 13.03.2020 22:26
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 22:31
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Ek ödeme ve ikramiye ne kadar artacak, ne zaman ödenecek?

13 milyon emeklinin avantajlı günleri geliyor. Milyonlarca emekli şu günlerde promosyon tekliflerini inceliyor ve karar vermeye çalışıyor. Emekliler için intibak, promosyon, ikramiye ve ek ödeme konularında gelirleri artıracak 4 talep öne çıktı. Bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi halinde ise her yıl ödenecek tutar artacak. Halen bin lira olan tutar bu yıl, 2019 enflasyonu olan yüzde 11.84 oranı yansıtılarak, bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacağı tahmin ediliyor. Bu tarihe kadar emekli maaşı bağlananlar, bu yıl 2 bin liralık ikramiye ödemesi alacak.

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