Türkiye'de 13 milyon emekliye verilecek banka promosyonu miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasındaki görüşmeler sonucunda bu ay içinde belirlendi. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bankalar promosyon tekliflerini birer birer sundu. Peki, ödemeler ne zaman hesaplarda olacak? İşte bankalar tarafından güncel promosyonlar... Maaşını seçtiği bankadan alacağını taahüt eden emeklilere banka tarafından belirtilen tutarda promosyon ödemesi yapılacak. Böylece emekli vatandaş üç yıl maaşını seçtiği bankadan alacak.

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