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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 10:08
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    • 13.03.2020 10:08
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    ve Bağkur emeklilerine 850 ve 2.500 lira maaş müjdesi! lar emekli maaşı ücretleri için yarışa girdi!

    lar emekli maaşı ücretleri için adeta birbirleri ile yarışa girmiş durumdalar. Bu bağlamda teklifler her geçen gün fazlalaşıyor. Bilindiği gibi , SSK ve Bağkur'lu için emekli maaş promosyon miktarı bu ay belli olmuştu. Emekliye transfer için 850 liraya kadar promosyon teklif eden bankalar, 10 emekli arkadaşını getirene güzel rakamlar vaad ediyor. Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında tatmin eden promosyon ödemesi alabilecek. Maaşını seçtiği bankadan alacağını taahüt eden emeklilere banka tarafından belirtilen tutarda promosyon ödemesi yapılacak. Böylece emekli vatandaş üç yıl maaşını seçtiği bankadan alacak.

    Emeklilere 850 ve 2.500 lira maaş müjdesi!

    Türkiye'de 13 milyon emekliye verilecek banka promosyonu miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasındaki görüşmeler sonucunda bu ay içinde belirlendi. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bankalar promosyon tekliflerini birer birer sundu. Peki, ödemeler ne zaman hesaplarda olacak? İşte bankalar tarafından güncel promosyonlar... Maaşını seçtiği bankadan alacağını taahüt eden emeklilere banka tarafından belirtilen tutarda promosyon ödemesi yapılacak. Böylece emekli vatandaş üç yıl maaşını seçtiği bankadan alacak.

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    Haberler Ekonomi SGK ve Bağkur emeklilerine 850 ve 2.500 lira maaş müjdesi! Bankalar emekli maaşı promosyon ücretleri için yarışa girdi!
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