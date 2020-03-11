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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 11:10
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    • 11.03.2020 11:10
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    Koronavirüs tatili son dakika var mı? açıklaması mi? ?

    : edilecek mi sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle dünya genelinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Konu hakkında Bakanı Ziya Selçuk önemli bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

    12 Mart Perşembe yarın okullar tatil edilecek mi?

    Son Dakika Haberi: 12 Mart yarın okullar tatil mi? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Son yapılan açıklama ise MEB tarafından gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilinin "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusu üzerine de "Milli Eğitimle ilgili biz zaten önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Orada tartışmış oluruz." şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." açıklamasını yaptı. Peki okullar yarın tatil mi? Koronavirüs tatili var mı?

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    Haberler Ekonomi Koronavirüs tatili son dakika var mı? MEB açıklaması okullar tatil mi? 12 Mart Perşembe yarın okullar tatil mi?
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