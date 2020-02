Gıda teröristleri kural dinlemiyor! Denetimlere rağmen sahtekarlığa devam

CİNSEL GÜCÜ ARTTIRICI İLAÇLAR, GAZOZ VE BİTKİSEL ÇAYLARA KATILIYOR.







ZEYTİNYAĞINA AYÇİÇEĞİ YAĞI KARIŞTIRILIYOR.







SİYAH ÇAYDA GIDA BOYASI KULLANILIYOR.







KIYMAYA TAVUK-HİNDİ, DANAYA AT-EŞEK ETİ KONULUYOR.







KEBAPLAR DOMUZ ETİNDEN YAPILIYOR.

Gıda teröristleri hiçbir kuralı dinlemedi. Para hırsıyla her türlü hileye yeltendi. Kesilen cezaları ödeyip milleti zehirlemeye devam etti.Sadece para cezası verebilen yetkililer de çaresizce seyretti. Vatandaş isyan etti: Bu akbabalara hapis cezası verilmeli...hilecileri durmak bilmiyor, taklit ve tağşiş yaptıkları ifşa edilse de ceza kesilse de 'gıda terörü'ne devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Cuma akşamı, laboratuvar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa ederken; bu listede yer alan firmaların bazılarının daha önce de aynı uygunsuzluğu yaptığı görüldü. Denetimlere hız veren Bakanlık, cezaları artıracak yasal düzenleme için hazırlıklarını sürdürürken, gıda sektörü yetkililerinden ve vatandaşlardan 'Bir an önce yasayı çıkarın' çağrısı geldi.Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa ettiği son listede, aynı uygunsuzluğu daha önce de yapan firmalar bulunduğunu belirterek, cezaların bir an önce caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini bildirdi. Boyu, "Son listeye baktığımızda, aynı firma 2 senedir ifşa listelerinde aynı uygunsuzlukla yer alıyor. Bu firma yediği cezadan daha fazla kâr elde ediyor ki uygunsuz üretimi sürdürüyor, 'Cezamı öderim, işime bakarım' diyor. İşletmeler uyguladıkları hile yöntemiyle yedikleri cezanın çok üstünde kâr elde ediyor. Uygunsuzluklardan dolayı ruhsatı iptal olan birçok işletme var ama bu kez de başka bir yakını adına işletme açıyor" şeklinde konuştu. Cezalarla ilgili düzenlemenin bir an önce yasalaşmasının önem taşıdığını vurgulayan Boyu, "Faaliyetten men uygulaması ve hapis gibi cezaların bir an önce gelmesi gerekiyor" dedi., bu yıl ikinci defa kamuoyuna taklit ve tağşiş yapan firmaları ilan etti. Cuma günü açıklanan listede 74 firmaya ait 99 parti ürün yer alırken, denetimler baldan çikolataya, zeytinyağından ete kadar birçok üründeki tağşişi ortaya koydu:İlaç etken maddesiFruktoz ve glukozGıda boyasıİlaç etken maddesiFarklı tohum yağlarıBitkisel yağSakatat, kanatlı eti ile tek tırnaklı etiBitkisel yağ ve nişastaİnek sütü, "81 il ve ilçede eş zamanlı olarak, 7004 gıda kontrol görevlisi arkadaşımızla 6 gün boyunca her gün farklı bir sektörde denetim yapacağız" dedi. Whatsapp şikayet hattının devreye alınacağını anlatan, taklit ve tağşişte, cezaların caydırıcı olması için, düzenleme yapılması noktasında çalışmalara başladıklarını kaydetti.