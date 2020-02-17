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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 12:09
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    • 17.02.2020 12:28

    Son dakika: Tarım ve gıda teröristlerine karşı 81 ilde denetimlerin başlatıldığını açıkladı!

    Son dakika haberleri... Tarım ve , 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlatıldığını duyurdu.

    Bakan duyurdu: 81 ilde denetimler başladı!

    Son dakika haberleri... Tarım ve , 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlatıldığını duyurdu.

    Pakdemirli, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak" açıklamasında bulundu.

    Öte yandan vatandaşın şikayetlerinin de değerlendirileceğini söyleyen Pakdemirli, "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda teröristlerine karşı 81 ilde denetimlerin başlatıldığını açıkladı!
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