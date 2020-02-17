Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlatıldığını duyurdu.
Pakdemirli, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak" açıklamasında bulundu.
Öte yandan vatandaşın şikayetlerinin de değerlendirileceğini söyleyen Pakdemirli, "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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