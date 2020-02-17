Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.02.2020 Gazete

    Gıdada denetim seferberliği

    Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünden itibaren ülke genelinde 7 bin denetçiyle ürün bazlı gıda denetimi seferberliği başlatacak. İlçeler dahil 81 ilde gerçekleştirilecek denetimler ürün bazlı olacak.

    Gıdada denetim seferberliği
    Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünden itibaren ülke genelinde 7 bin denetçiyle ürün bazlı gıda denetimi seferberliği başlatacak. İlçeler dahil 81 ilde gerçekleştirilecek denetimler ürün bazlı olacak. Denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak. Süt ve süt ürünlerinden başlayacak denetimlerde, et ve süt ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünler öne çıkacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Gıdada denetim seferberliği
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri