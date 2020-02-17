Gıdada denetim seferberliği

bugünden itibarenülke genelinde 7 bin denetçiyleürün bazlı gıda denetimiseferberliği başlatacak. İlçelerdahil 81 ilde gerçekleştirilecekdenetimler ürün bazlı olacak.Denetimlerde, her gün birürüne odaklanılacak. Süt vesüt ürünlerinden başlayacakdenetimlerde, et ve süt ürünlerigibi halkın en çok tükettiğiürünler öne çıkacak.