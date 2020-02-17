Gıdada denetim seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünden itibaren ülke genelinde 7 bin denetçiyle ürün bazlı gıda denetimi seferberliği başlatacak. İlçeler dahil 81 ilde gerçekleştirilecek denetimler ürün bazlı olacak. Denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak. Süt ve süt ürünlerinden başlayacak denetimlerde, et ve süt ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünler öne çıkacak.
- Ekonomi
- 17.02.2020 Gazete
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