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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 Gazete

    Sahte bankalara neşter geliyor

    İnternet üzerinden izinsiz mevduat toplayan, bankacılık faaliyetinde bulunan, banka adlarını kullanarak vatandaşı mağdur edenlerle mücadelede önemli bir adım atılıyor.

    Sahte bankalara neşter geliyor
    İnternet üzerinden izinsiz mevduat toplayan, bankacılık faaliyetinde bulunan, banka adlarını kullanarak vatandaşı mağdur edenlerle mücadelede önemli bir adım atılıyor. Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle bu sitelere hızla erişim yasağı getirilecek, vatandaşın mağdur edilmesi önlenecek. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Maalesef suiistimaller oluyor. Yeni düzenlemeyle süreç hızlanacak" dedi.


    HAZAL ATEŞ

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