Sahte bankalara neşter geliyor

nternet

üzerinden izinsiz mevduat toplayan, bankacılık faaliyetinde bulunan, banka adlarını kullanarak vatandaşı mağdur edenlerle mücadelede önemli bir adım atılıyor.'nda yapılan değişiklikle bu sitelere hızla erişim yasağı getirilecek, vatandaşın mağdur edilmesi önlenecek. BDDK Başkanı, "Maalesef suiistimaller oluyor. Yeni düzenlemeyle süreç hızlanacak" dedi.