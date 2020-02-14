Sahte bankalara neşter geliyor

İnternet üzerinden izinsiz mevduat toplayan, bankacılık faaliyetinde bulunan, banka adlarını kullanarak vatandaşı mağdur edenlerle mücadelede önemli bir adım atılıyor. Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle bu sitelere hızla erişim yasağı getirilecek, vatandaşın mağdur edilmesi önlenecek. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Maalesef suiistimaller oluyor. Yeni düzenlemeyle süreç hızlanacak" dedi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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