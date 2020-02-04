Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 11,25'e çekmesinin ardından bankalardan adımlar gelmeye devam ediyor. Birçok banka ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürürken, bazı bankalar taşıt kredisinde adım attı. Vatandaş ise konut kredisi faiz oranının düşmesini talep ediyordu. Beklenen hamle kamu bankası olan Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank konut kredisi faiz oranını en düşük tutan bankalardan biri olmasına rağmen bir adım daha attı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte güncel konut kredisi faiz oranları...

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