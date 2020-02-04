Ziraat Bankası çiftçilere, girişimcilere, emeklilere, memurlara gibi her koldan vatandaşa en uygun faiz oranlarını sağlayan bankalardan biridir. Bu anlamda Ziraat Bankası kendi bünyesinde birçok alanda kullanıcılara uygun faizli kredi seçenekleri sunmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt ve esnaf kredisi için vatandaşlar banka şubesine akın ettiler. Konut kredisi hesaplama aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt ve esnaf kredisi başvuru şartları...

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