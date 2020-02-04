Çıraklık eğitimi emeklilik hesabında kullanılmıyor. e-Devlet'te ilk sigortalı olduğunuz tarih olarak görünmesi normal çünkü ilk sigorta olduğunuz tarih çıraklık tarihi. Ancak yapılan sigorta emeklilikle ilgili değil. 12 yaşında yani 1982 yılında işe başladığınızı söylemişsiniz, bu tam anlaşılmıyor. 1993 yılı girişine göre, 25 yıl 54 yaş ve 5675 gün şartları var. 1993 yılında işe başladığınız tarihe göre askerlik borçlanması yaparak 1 yıl erken emekli olma şansınız da var.