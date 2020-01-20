Sigortasız işçi çalıştıran işveren büyük cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Kayıt dışı işçi çalıştıran işvereni şikayet eden vatandaşlara ise, ödül veriliyor mu?. Peki sigortasız işçi çalıştırma ihbarı nasıl yapılır? İşte sigortasız işçi ihbarına dair merak edilen bütün detaylar.. Devlet, ekonomiyi sekteye uğratan bu durumun önünü kesmek için sigortasız çalıştırma halinde işverene para cezası ve yasal yaptırımlar uygular. Hem işçinin sosyal haklarını elinden alan kayıt dışı istihdam durumlarında artık vatandaşlarda ihbarda bulunabiliyor.

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Sigortasız İşçi Çalıştıran İşveren Nasıl İhbar Edilir?

Sigortasız işçi çalıştıran işvereni Alo 170 hattından şikayet etmek mümkündür. İşçi şikayet hattı Alo 170'in aranması halinde ilgili kurumun denetimi yapabilmesi adına iş yerinin unvanı, açık adres ve sigortasız çalıştırılan kişilerin isim bilgilerini bildirmelidir. Aynı zamanda ihbar Alo 170 internet sitesi üzerinden online olarak iletilebilir; kişinin bulunduğu il ve ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına birebir ve sigortasız işçi çalıştırma şikayet dilekçesiyle de yapılabilir. Dilekçede isim ve soyismi, ihbarın nedenine ilişkin bilgilerin yer alması gerekir. Yapılan ihbar haklı ise şikayet eden kişinin ismi saklanır ve karşı taraf ile paylaşılmaz.

Sigortasız İşçi Çalıştıranı İhbar Edene Ödül Var mı?

İhbar edene herhangi bir ödül verilmemektedir. Fakat işçinin mağduriyeti ile alakalı bazı hakları vardı. Şikayetin işçi tarafından yapılması ve şikayet nedeniyle işten çıkarılması durumunda; İşyeri 30 ve üzeri kişinin çalıştığı bir işyeri ise, işveren bu kişiye en az 4 en çok 8 aylık ücreti tutarında,

30 kişinin altında, ihbar tazminatının 3 katı tutarında tazminat ödenmek durumundadır.