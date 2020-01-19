Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Bu bağlamda emekliler şimdi 3 aylık farklarını merak ediyor. Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başladı. SSK emeklileri yüzde 6.5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında almaya başladı. 2020 yılında 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de gerçekleşecek. 2020 ocak ayı enflasyon zammı sonrası maaş zammı ve fark ödemeleri de yatacak. Emekliye zamlı Ocak ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ