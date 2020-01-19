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  • 20.01.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:10

Bağkur 2020 zamlı emekli maaş farkları tahsis numarası 5-7-9-1-3-8 göre ödeme günleri! Emekliye maaş farkı yattı mı?

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. oranından kaynaklı ilave artışla birlikte ve Bağkur emeklilerine yapılan zam oranı belli olmuştu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 6,50 artış sağlandı. Zamlı ilk maaşlar bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte SSK Bağkur 2020 emekli maaş farkları tahsis numarasına göre ödeme günleri... Memur emeklilerinin en düşük emekli aylığı aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

Emekliye maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası 5-7-9-1-3-8...

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları oldukça merak ediliyor. Tahsis numarasına göre ödeme günleri ne zaman? Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin heyecanla beklediği gün geldi. Emeklilerin zamlı maaşları ödenmeye başladı. SSK emeklileri ile başlayacak ödemeler tahsis numarasına göre yapılıyor. Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayanların ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor. Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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