Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları oldukça merak ediliyor. Tahsis numarasına göre ödeme günleri ne zaman? Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin heyecanla beklediği gün geldi. Emeklilerin zamlı maaşları ödenmeye başladı. SSK emeklileri ile başlayacak ödemeler tahsis numarasına göre yapılıyor. Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayanların ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor. Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ