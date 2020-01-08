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  • 08.01.2020 12:18
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 12:34

Haberi: Konut kredisi faiz oranı düştü! 0.79 ile kredi veren bankalar 60-120-180 ay kredi hesaplama haberimizde

: , sıfır konut alacaklara yüzde 0.79'dan kredi kullandıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan konut kredilerinin 0.79’a indirilmesi açıklamanın ardından gözler kamu bankalarına çevrilmişti. Ziraat Katılım faiz oranlarının 0.79’a indirilmesi ve hesaplanması ile ilgili detaylar… Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. İşte 0.79 ile kredi veren bankalar ve 60-120-180 ay kredi hesaplama haberimizde

Son Dakika Haberi: Konut kredisi faiz oranı düştü!

Son Dakika: Ziraat Katılım, sıfır konut alacaklara yüzde 0.79'dan kredi kullandıracak. Son aylarda Merkez Bankası'nın faiz indirim kararları ve ekonomik göstergelerin iyiye doğru gitmesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı tarafından kamu bankalarının konut kredilerini 0.79'a düşüreceği müjdesi verildi. Peki, Ziraat Katılım 0.79 konut kredisi nasıl hesaplanacak? Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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