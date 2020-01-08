Son Dakika: Ziraat Katılım, sıfır konut alacaklara yüzde 0.79'dan kredi kullandıracak. Son aylarda Merkez Bankası'nın faiz indirim kararları ve ekonomik göstergelerin iyiye doğru gitmesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı tarafından kamu bankalarının konut kredilerini 0.79'a düşüreceği müjdesi verildi. Peki, Ziraat Katılım 0.79 konut kredisi nasıl hesaplanacak? Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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