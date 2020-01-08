Birikimlerini faizde değerlendirmek isteyen vatandaşlar 32 en yüksek faiz veren bankaları araştırıyor. Mevduat faiz oranları ise sürekli değişiyor. Bu bağlamda 32 günlük mevduatta bankalar en yüksek mevduat faizlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Bankaların güncel vadeli mevduat faizleri 2020 yılı listesi haberimizde yer almaktadır. Vadeli mevduat faizleri %10 civarına yakın seyrediyor. En yüksek hoşgeldin faizi veren banka ING Bank'tır. 1 yıl boyunca ING Bank'ın %14 hoşgeldin faiz oranından yararlanarak birikimlerinize değer katabilirsiniz. Detayları takvim.com.tr'de verdik. İşte 32 günlük en yüksek hoşgeldin faizi veren banka mevduat oranları... Detayları takvim.com.tr'de verdik.

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