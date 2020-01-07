7 Ocak en uygun kredi hangi bankada? Sorusu arama motorlarında bayahı aratılıyor. Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş Akbank, Yapıkredi DenizBank ve ICBC bank kredi faiz oranlarını merak ediyor. En son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gelmişti. Albayrak yüzde 0.99 olan konut kredisi faiz oranı sıfır konutlarda yüzde 0.79'a kadar düşeceğini söylemişti. Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 0.79 konut kredisi hesaplama işlemleri haberimizde. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. En uygun kredi hangi bankada? İşte yanıtı ve detaylar takvim.com.tr'de.

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