0,79 müjdesi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası ve ING konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı. Bankalar arasında konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları indirim yarışı devam ederken acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 2020 yılında bankaların kredilerinde uyguladıkları güncel faiz oranlarını da merak ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılacak açıklamada 1 Ocak 2020 tarihinden sonra sıfır konutlar için verilen konut kredilerinde faiz oranları 0,79 olarak açıklanmıştı.İşte bazı bankaların kredi faiz oranları… Detaylar takvim.com.tr'de