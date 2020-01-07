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  • 08.01.2020 09:18
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:18

Ziraat, , Vakıfbank, , ve konut ihtiyaç taşıt kredisi oranı! , kredi faiz oranları ne oldu?

,79 fırsatı ve kredi oranları düştü mü? Sorusu oldukça revaçta. Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi ürünlerinde uygulanan faiz oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2020 yılına girilmesiyle birlikte bankaların müşterilerine sundukları kredi faiz oranları haberimizde yer alıyor… başta olmak üzere kamu bankaları şu anda sıfır konutlar ve kendi sattıkları taşınmazlar için yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Yine anlaşmalı konut projeleri için de yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi veriliyor. Diğer tüm konut kredisi başvuruları için ise yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırılıyor. Peki, banka kredi faiz oranları düştü mü? İşte 8 Ocak Salı günü bankalardaki son faiz durumu...

Banka kredi faiz oranları 0,79 altına düştü mü?

0,79 müjdesi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası ve ING konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı. Bankalar arasında konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları indirim yarışı devam ederken acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 2020 yılında bankaların kredilerinde uyguladıkları güncel faiz oranlarını da merak ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılacak açıklamada 1 Ocak 2020 tarihinden sonra sıfır konutlar için verilen konut kredilerinde faiz oranları 0,79 olarak açıklanmıştı.İşte bazı bankaların kredi faiz oranları… Detaylar takvim.com.tr'de

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