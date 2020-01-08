8 Ocak düşük 0.79, 0.95 faizli konut kredisi veren bankalar! En düşük konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faizleri düşecek mi gibi soruların yanıtlarını merak eden vatandaşlar şu sıralar ev alma hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Peki düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri?

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