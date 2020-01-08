0.79 ile kredi veren bankalar hangileri? 60-120-180 ay kredi hesaplama! Konut kredisi faiz oranı ne oldu?

Son Dakika: Ziraat Katılım, sıfır konut alacaklara yüzde 0.79'dan kredi kullandıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan konut kredilerinin 0.79'a indirilmesi açıklamanın ardından gözler kamu bankalarına çevrilmişti. Ziraat Katılım faiz oranlarının 0.79'a indirilmesi ve hesaplanması ile ilgili detaylar… Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. İşte 0.79 ile kredi veren bankalar ve 60-120-180 ay kredi hesaplama haberimizde. Detaylar takvim.com.tr'de

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