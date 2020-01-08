0.79 0.78 faiz indirimi müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, ING, Akbank ve Yapıkredi asgari ücretliye kredi faiz oranları
0.79 0.78 faiz indirimi müjdesi! Kredi faiz indirimlerinde hızlı düşüş devam ediyor. Bu bağlamda Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi. Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak. Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un son günlerinde katıldığı bir toplantıda 0,79 kredi faiz oranını müjdelemişti. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, ING, Akbank ve Yapıkredi kredi faizleri ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları...
0.79 0.78 faiz indirimi müjdesi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi faizlerinin kamu bankalarında 0,79'a düşeceğinin müjdesini vermişti. Açıklamanın ardından 1 Ocak itibarıyla sıfır konut alımlarında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank faiz oranını 0,79 olarak uygulamaya başladı. Bugün bir hamle de katılım bankasından geldi. Ziraat Katılım kredi kar oranını sıfır konut alımlarında 0,79'a çektiğini duyurdu. Bugünden itibaren sıfır konut alacaklar için en uygun katılım bankası seçeneği de Ziraat Katılım oldu. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları 8 Ocak kredi faiz oranları takvim.com.tr'de
0.78 FAİZ ORANIYLA KONUT KREDİSİ KAMPANYASI
İş Bankası tarafından sunulan konut kredisi kampanyası adına, banka tarafından sağlanan toplam kredi tutarı, sağlanan vade imkanı ile ilgili olarak şu bilgi paylaşıldı. "Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisini destekleme anlayışının bir uzantısı olarak, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını % 0,78'e çekti