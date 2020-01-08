0.79 0.78 faiz indirimi müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, ING, Akbank ve Yapıkredi asgari ücretliye kredi faiz oranları

0.79 0.78 faiz indirimi müjdesi! Kredi faiz indirimlerinde hızlı düşüş devam ediyor. Bu bağlamda Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi. Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak. Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un son günlerinde katıldığı bir toplantıda 0,79 kredi faiz oranını müjdelemişti. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, ING, Akbank ve Yapıkredi kredi faizleri ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları...

08.01.2020 13:12 - Son Güncelleme: 08.01.2020 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





