Vergi davasından vazgeçene indirim

Mükellefler, vergi ve cezalarına karşı açtıkları davalardan istinaf ya da temyiz sürecinde vazgeçerlerse vergi ve cezalarında indirim elde edebilecek. Davalardan istinaf ya da temyiz sürecinde vazgeçen mükellefler, mahkeme lehine karar aldıysa vergi tutarının yüzde 60'ını, aleyhine kararda ise vergi tutarının tamamıyla cezanın yüzde 75'ini ödeyecek. Bu ödemenin yüzde 80'inin gecikme faiziyle birlikte 1 ay içinde yapılması halinde yüzde 20 ek indirime gidilecek.
- Ekonomi
- 30.12.2019
- Gazete
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