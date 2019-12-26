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  • 27.12.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 09:07

2019 düşük li konut kredisi veren lar hangileri? 0,78 ve 0,79 faiz müjdesi! En uygun hangisi?

En uygun konut kredisi veren değişti. Bu bağlamda konut kredi oranları 0,78 ve 0,98 aralığında yer almaktadır. Konut kredisi 2019 yılı içinde pek çok bankanın indirimine gitmesiyle beraber konut satışlarını artırdı. Peki konut kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faizleri düşecek mi gibi soruların yanıtlarını merak eden vatandaşlar şu sıralar ev alma hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Peki veren bankalar hangileri?

0,78 ve 0,79 faiz fırsatı! En uygun kredi veren banka açıklandı

Merkez Bankası faiz indirim kararları sonrasında gözler bankalara çevrilmiş durumda. Vatandaşlar en uygun kredi faiz oranlarını araştırıyor.
0,78 ve 0,79 faizi ile kredi başvuru şartları ise oldukça cazip görünüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları için indirim kararı beklenirken özel bankaların kredi faiz oranları ise düşmeye devam ediyor. Uzman yorumları ile faizler düşmeye devam eder mi, ev almak isteyenlere müjde ne zaman gelecek? 2019 yılının son ayında yapılan güncellemeler ile konut kredileri yüzde 1,50'lerden yüzde 0,98'lere kadar düşmüştür. Tüm detaylar takvim.com.tr sayfasında...

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