Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Burgan ING bank mevduat faiz oranı... 32 günlük en fazla faizi veren banka değişti! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Burganbank ve ING bank mevduat faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bankalar uyguladığı kampanyalar ile hoşgeldin faizi veriyorlar. Bu faiz oranı vatandaşların alabileceği en yüksek oran olarak göze çarpıyor. Bu bağlamda hoşgeldin faizi veren bankalar halen en yüksek vadeli hesap faiz oranları ile müşterilerine hizmet veren bankalar olmaya devam ediyor. Yapılan indirimler ile parası faizde olan vatandaşlar için 10 bin liranın aylık getirisi düştü. En yüksek hoşgeldin faizi veren banka ING Bank'tır. 1 yıl boyunca ING Bank'ın %14 hoşgeldin faiz oranından yararlanarak birikimlerinize değer katabilirsiniz. Detayları takvim.com.tr'de verdik.

Haberler Ekonomi Haberleri Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Burgan ING bank mevduat faiz oranı... 32 günlük en fazla faizi veren banka değişti!