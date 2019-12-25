Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Burgan ING bank mevduat faiz oranı... 32 günlük en fazla faizi veren banka değişti!

Merkez Bankası yaptığı faiz indirimleri sonrasında parası faizde olan vatandaşların birikimleri erimeye başladı. Bankalar bir biri ardına mevduat faiz indirimi yaptı. Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranlarında indirime gitti. Bu bağlamda vatandaşlar yüksek faiz veren bankaları araştırıyor. En yüksek hoşgeldin faizi veren banka ING Bank'tır. 1 yıl boyunca ING Bank'ın %14 hoşgeldin faiz oranından yararlanarak birikimlerinize değer katabilirsiniz. En yüksek mevduat faizi veren banka listesinin başında yer alan hoşgeldin faizi veren bankaların 32 günlük vadeli mevduat oranları ve mevduat faizi hesaplaması nasıl yapılır? Detayları takvim.com.tr'de verdik. İşte 32 günlük en yüksek hoşgeldin faizi veren banka mevduat oranları...
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