Konut kredisi kampanyalarında son dönemde gerçekleşen faiz oranı indirimleri ile birlikte tüketiciler kredi geri ödemelerinde düşük faiz oranlarından yararlanmak istiyor. Bu bağlamda tüketicilerin halihazırda ödemekte oldukları kredi borcu tamamen kapatılıyor ve düşük faizden yeni bir kredi borcu açılıyor. Satın almak istediğiniz gayrimenkulün ödediğiniz peşinat dışında kalan kısmına banka tarafından ipotek konularak verilen kredi; konut kredisi olarak tanımlanıyor. 2007 yılında kabul edilen mortgage yasasına göre konut kredileri genellikle sabit faizli olarak 5 ile 30 yıl vade ile veriliyor. Peki kredi erken ödeme ve kapama hesaplaması nasıl yapılır?

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