İŞKUR tarafından KPSS şartsız büro memuru ve danışma görevlisi alımı ilanları yayımlandı. İŞKUR aracılığı ile açıklanan bu ilanlar vatandaşlar tarafından oldukça popüler. Bu bağlamda İŞKUR kamu kurumlarına ve özel kurumlara yüzlerce personel ve memur alımı gerçekleştirecek. 16 Eylül 2019 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamuya personel alımı için iki yeni ilan yayımlandı ve büro elemanı işe büro işçisi alımı yapılacağı ifade edildi. Başvurular mesai saatleri içerisinde siz en yakın İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerinden veya belirtilen link alanlarını tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilir ve e-devlet şifrenizi kullanarak anında online olarak başvuruda yapabilirsiniz. İşte memur alımı iş ilanları!