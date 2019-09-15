Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hayata geçirilecek "İşte anne projesi" pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Projeyle 0-15 yaş aralığında çocuğu olan annelere aylık 2420 TL'ye ödeme sağlanacak. İŞKUR'un sağlayacağı bu önemli maddi destek sayesinde anneler 26 gün üzerinden hesaplandığında günlük 80 TL'ye yakın bir destek sunulacak.

İŞKUR İŞSİZ ANNE HARÇLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.