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  • 15.09.2019 20:36
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 20:47

işçi alımı ilanları: BİM şubelerine personel alınacak! İlana başvuru nasıl yapılır?

Belirli zaman aralığında BİM Marketler Zinciri'nin Türkiye'nin 81 ilinde şubelerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapılıyor. BİM'de çalışmak isteyenler ise firmanın internet sitesinden ve İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlara göre BİM'e yüzlerce işçi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, BİM işçi alımı ilanına nasıl başvurulur? İşte ilanlara dair merak edilenler...

BİM şubelerine işçi alımı yapılacak!

İş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Aynı zamanda 81 ilde şubesi bulunan BİM'e yapılacak personel alımları merak ediliyordu. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlara göre kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, ilanlarda başvuru hakkında detaylara da yer verildi. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi kasiyer ve reyon görevlisi işçi alımı hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM işçi alımı ilanına nasıl başvurulur?

BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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