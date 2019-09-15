İş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Aynı zamanda 81 ilde şubesi bulunan BİM'e yapılacak personel alımları merak ediliyordu. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlara göre kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, ilanlarda başvuru hakkında detaylara da yer verildi. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi kasiyer ve reyon görevlisi işçi alımı hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM işçi alımı ilanına nasıl başvurulur?

BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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