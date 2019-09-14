Galatasaray sözünde durmadı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Galatasaray Kulübü ile yaptığı işbirliğini bitirme kararı aldı.
260 MİLYON TL ÖDENDİ
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesi'nde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesi'nde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır" denildi. Şu ana kadar yapılan protokol gereği Galatasaray'a 260 milyon lira ödeme yapılmasına rağmen Galatasaray'ın arsa teslimi yükümlülüğünü yerine getirmediği, verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığından dolayı fesih sürecinin başladığı öğrenildi. Emlak Konut GYO, Galatasaray Spor Kulübü'ne bugüne kadar yaptığı ödemeler için formül düşünüyor. Edinilen bilgilere göre; Galatasaray'ın en geç Haziran 2018'de kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arazisini Emlak Konut'a teslim etmesi gerekirken, herhangi bir taşınma faaliyeti söz konusu olmadı. Bunun üzerine de Emlak Konut, spor kulübüyle ilişiğini kesme kararı aldı. Öte yandan Riva arsası üzerine yapılan projede inşaat ve satışlar devam ediyor. Bu arazideki sözleşmenin hem yüklenici firmanın hem de ev alan yatırımcıların mağdur olmaması adına devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgli bir haftalık süreç içinde nihai çözüm için karar verilmesi planlanıyor.
EN UYGUN ÇÖZÜMÜ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kararın ardından yaptığı açıklamada, Riva ve Florya konusunda en adil ve makul çözüm için çalıştıklarını vurguladı. Cengiz, "Biz bu fesih sürecinde çeşitli yollar arıyoruz. Her iki taraf için de en uygun çözümü bulmaya çalışıyoruz" dedi.
6 MİLYAR LİRALIK TOPLAM GELİR
Florya arazisindeki projenin ihalesini Öz-Er-Ka İnşaat kazanmıştı. Toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak öngören firma, şirket payı olarak 832 milyon 500 bin lira taahhüt etmişti. Şirket payı gelirinin yüzde 28.57'si Galatasaray'a ait olacaktı. Riva projesi kapsamında da yüklenici tarafından 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir öngörülmüştü. Şirket payı olarak 952 milyon lira taahhüt edilirken, 761 milyon 600 bin lirası Galatasaray'a ait olacaktı.
Seda TABAK
260 MİLYON TL ÖDENDİ
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesi'nde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesi'nde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır" denildi. Şu ana kadar yapılan protokol gereği Galatasaray'a 260 milyon lira ödeme yapılmasına rağmen Galatasaray'ın arsa teslimi yükümlülüğünü yerine getirmediği, verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığından dolayı fesih sürecinin başladığı öğrenildi. Emlak Konut GYO, Galatasaray Spor Kulübü'ne bugüne kadar yaptığı ödemeler için formül düşünüyor. Edinilen bilgilere göre; Galatasaray'ın en geç Haziran 2018'de kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arazisini Emlak Konut'a teslim etmesi gerekirken, herhangi bir taşınma faaliyeti söz konusu olmadı. Bunun üzerine de Emlak Konut, spor kulübüyle ilişiğini kesme kararı aldı. Öte yandan Riva arsası üzerine yapılan projede inşaat ve satışlar devam ediyor. Bu arazideki sözleşmenin hem yüklenici firmanın hem de ev alan yatırımcıların mağdur olmaması adına devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgli bir haftalık süreç içinde nihai çözüm için karar verilmesi planlanıyor.
EN UYGUN ÇÖZÜMÜ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kararın ardından yaptığı açıklamada, Riva ve Florya konusunda en adil ve makul çözüm için çalıştıklarını vurguladı. Cengiz, "Biz bu fesih sürecinde çeşitli yollar arıyoruz. Her iki taraf için de en uygun çözümü bulmaya çalışıyoruz" dedi.
6 MİLYAR LİRALIK TOPLAM GELİR
Florya arazisindeki projenin ihalesini Öz-Er-Ka İnşaat kazanmıştı. Toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak öngören firma, şirket payı olarak 832 milyon 500 bin lira taahhüt etmişti. Şirket payı gelirinin yüzde 28.57'si Galatasaray'a ait olacaktı. Riva projesi kapsamında da yüklenici tarafından 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir öngörülmüştü. Şirket payı olarak 952 milyon lira taahhüt edilirken, 761 milyon 600 bin lirası Galatasaray'a ait olacaktı.
Seda TABAK
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