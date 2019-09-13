Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü'nün mülkiyetinde bulunan Florya ve Riva arazileri için 2016 yılında yapılan anlaşmanın feshi için KAP'a bildirim yaptı.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır."

GALATASARAY VE EMLAK KONUT ANLAŞMASI DETAYLARI

Galasaray ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı işbirliğiyle Riva ve Florya arazilerinin üst kullanıma hakkına ilişkin olarak yapmış olduğu anlaşmanın detayları şöyleydi;

Nakit akışı sağlamak adına 4 senede kasaya girecek bu paranın ortalama olarak 1/3'inin peşin ödeme karşılığında kırdırılacağı ortaya çıkmıştı.

Yönetim, bu sayede döviz borcunun bir kısmından kurtulacak. Fahiş faiz yükünü omuzlarından indirecek, Transfere de büyük bir bütçe sağlaması yapabilecekti.

Galatasaray'ın mali yol haritası şu şekildeydi;

508.000.000 TL'lik ilk gelir, 5 taksit olarak ödenecek, Fakat bu paranın tümü, Deniz Faktoring'e kırdırılacak. Galatasaray'a kırdırma işleminin hemen ardından toplam olarak 340.000.000 TL ulaşacak.

168.000.000 TL, Deniz Faktoring'in payı olacak. Yönetim ise 4 yıl içerisinde toplam olarak 120.000.000 $ yani 456.000.000 TL faiz ödemek yerine bu paranın 1/3'i kadar faktoring payı vermekten yana tercih yapıyor.

340.000.000 TL ile Aktifbank'a olan toplamda 30.000.000 $'lık borç sıfırlanacak. Denizbank'a olan 600.000.000 TL'lik borcun bir kısmının ödemesi yapılacak. Riva arazisinin üzerinde olan ipotek kaldırılacak. Kulubün kasasına ise yaklaşık olarak 10.000.000 $ kalacak.

Riva ve Florya arazilerine yapılacak olan konutların satışlarıyla toplamda 508.000.000 TL bedeli olan üst kullanım hakkı geliri 500.000.000 $ civarına fırlayacak.

Hasılat payı %80 Galarasaray'a giderkeni %20'de Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na gidecek ve bu sabit kalacak hiçbir şekilde değişmeyecek.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 6 yıllık inşaat süresini aşamayacak.

Florya'nın taşınma işlemleri adına Kemerburgaz üzerinde yeni bir arazi bulundu. Türk Telekom Arena'ya yakın olan bu araziyle alakalı imzalar çok kısa zaman içerisinde karşılıklı olarak atılacak.