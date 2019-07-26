Memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi? Memur maaşları bayramdan önce yatırılacak mı? Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Şimdi yüz binlerce memur, maaşların yatırılacağı tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle "Memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, maaşlar bayramdan önce yatırılacak mı? Maaşların normal süreçte yatacağı tarih olan 15 Ağustos tarihinin Kurban Bayramının sonrasına denk geliyor olması dolayısıyla maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu arada Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.
Memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi? Memur maaşları bayramdan önce yatırılacak mı?
Bayram için planlarını oluşturmaya devam eden tam 3 milyon memur maaşlarının bayramdan önce yatırıp yatırılmayacağı mevzusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yüz binlerce memur "memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, maaşlar bayramdan önce yatırılacak mı? Maaşların normal süreçte yatacağı tarih olan 15 Ağustos tarihinin Kurban Bayramının sonrasına denk geliyor olması dolayısıyla maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. ayrıca memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah hisse talebinde bulundu. Peki memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi?
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