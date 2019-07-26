Memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi? Memur maaşları bayramdan önce yatırılacak mı? Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Şimdi yüz binlerce memur, maaşların yatırılacağı tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle "Memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, maaşlar bayramdan önce yatırılacak mı? Maaşların normal süreçte yatacağı tarih olan 15 Ağustos tarihinin Kurban Bayramının sonrasına denk geliyor olması dolayısıyla maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu arada Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.