Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde, konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı. Yalçın, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettiklerini belirterek, bu taleplerin makul ve karşılanabilir olduğunu söyledi. Ali Yalçın, diğer taleplerini şöyle sıraladı:
3600 ek gösterge vaadi hayata geçirilmeli.
Bayram öncesi kamu görevlilerine 2 bin 630 lira tutarında bayram ikramiyesi verilmeli.
Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, sürelisüresiz sözleşmeli ayırımı da da son bulmalı.
Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı ya da yüzde 15'i aşan kısım kamudan tazmin olmalı.
Kreş hizmeti sunulmalı ya da 754 lira kreş yardımı yapılmalı.
Eş yardımı 295 liradan 576 liraya, çocuk yardımı 35-70 liradan 144 liraya yükseltilmeli. Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450, ikinci yıl 600 lira giyim yardımı yapılmalı.
Servis hizmetinden tüm görevliler yararlanabilmeli, aksi halde ulaşım yardımı yapılmalı. Yemek verilmeyen işyerlerinde de yemek ücreti ödenmeli. Talepleri dinleyen Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Varacağımız noktanın herkes için makul bir sonuç olacağını umuyorum" dedi.
3600 ek gösterge vaadi hayata geçirilmeli.
Bayram öncesi kamu görevlilerine 2 bin 630 lira tutarında bayram ikramiyesi verilmeli.
Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, sürelisüresiz sözleşmeli ayırımı da da son bulmalı.
Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı ya da yüzde 15'i aşan kısım kamudan tazmin olmalı.
Kreş hizmeti sunulmalı ya da 754 lira kreş yardımı yapılmalı.
Eş yardımı 295 liradan 576 liraya, çocuk yardımı 35-70 liradan 144 liraya yükseltilmeli. Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450, ikinci yıl 600 lira giyim yardımı yapılmalı.
Servis hizmetinden tüm görevliler yararlanabilmeli, aksi halde ulaşım yardımı yapılmalı. Yemek verilmeyen işyerlerinde de yemek ücreti ödenmeli. Talepleri dinleyen Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Varacağımız noktanın herkes için makul bir sonuç olacağını umuyorum" dedi.
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