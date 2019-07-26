Kurban Bayramı'na azca bir süre kala, bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Kurban Bayramı için kurbanlıklarını alarak hazırlıklara geçenler, bayram tatilinin kaç gün olacağı öğrenerek ona nazaran plan yapmak istiyorlar. Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Tatil ne zaman başlamış olacak?