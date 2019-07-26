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  • 26.07.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 10:10

: Bayram tatili 9 gün oldu mu?

ı ? Kurban, cimriliği tedavi eder, merhamet pınarını coşturur. Kurban, Allah'a verdiği nimetlerinden dolayı şükür anlamı da taşır. Bu yıl Kurban Bayramı Ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2019 olacak, ?

Kurban Bayramı'na azca bir süre kala, bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Kurban Bayramı için kurbanlıklarını alarak hazırlıklara geçenler, bayram tatilinin kaç gün olacağı öğrenerek ona nazaran plan yapmak istiyorlar. Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Tatil ne zaman başlamış olacak?

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