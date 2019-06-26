55 milyon TL’ye satılık

Türkiye, Boğaz'ın incisi yalı ve yalı daireleri ile yerli ve yabancı yatırımcıların odağında. Yabancıya konut satışları rekor üstüne rekor kırarken, Boğaz hattındaki yalı ve köşklere yoğun ilgi var. Satılık yalılara biri daha eklendi. Paşabahçe'deki ikiz Andonaki yalılarından biri satışa çıkarıldı. Lüks konut uzmanı Sühran Aras, şu an satışta olan Andonaki Yalısı'na yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Dövizden Türk Lirası'na geçiş nedeniyle yalıların alımının kolaylaştığının altını çizen Aras, gayrimenkul sektöründe yatırımcılar için bir fırsat dönemi yaşandığını da kaydetti. Osmanlı döneminde önemli devlet adamlarına ait olan, tarihi eser niteliği taşıyan Andonaki Yalısı, 7 oda 1 salondan oluşuyor. 4 katlı, denize sıfır yalının içerisinde asansör de yer alıyor. 55 milyon liraya satışta olan Andonaki Yalısı'nın kendisine ait rıhtımı da bulunuyor.
EN UCUZU 30 MİLYON TL
Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran da "Ortadoğu ülkelerinden İstanbul Boğazı'ndaki yalı ve köşklere büyük ilgi var. Fiyatlar 30-500 milyon lira arasında" dedi.
EN UCUZU 30 MİLYON TL
Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran da "Ortadoğu ülkelerinden İstanbul Boğazı'ndaki yalı ve köşklere büyük ilgi var. Fiyatlar 30-500 milyon lira arasında" dedi.
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