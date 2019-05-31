Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere göre Nisan ayında Türkiye, 3 milyon 293 bin 176 turist ağırladı.



Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya ve Rusya'dan gelen ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre büyük artış gösterdi. Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 50'lere yaklaşan artış gözlemlenirken, Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 35'lik artış yaşandı. Türkiye'ye gelen turistlerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması İstanbul, Antalya ve Edirne şeklinde oldu.

TURİST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye turizmde Nisan ayı verilerine göre yüzde 24,01 artış yakaladı. Yılın ilk 4 ayındaki artış ise yüzde 12,22 oldu. Almanya ve Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayılarındaki artışlar yılın en yüksek düzeyine ulaştı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış yakalayan Türkiye, yılın ilk 4 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı. Nisan ayında yüzde 33,77 artış ve 391 bin 579 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci olurken, yüzde 47,55 artış ve 376 bin 59 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26,75 artış ve 256 bin 72 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ve Gürcistan izledi.

Yılın ilk 4 aylık döneminde ise Almanya yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı yüzde 27,45 artış ve 738 bin 784 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan ikinci sırada, yüzde 35,46 artış ve 710 bin 293 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada izledi. Rusya'yı sırasıyla İran ve Gürcistan takip etti.

OTELLERİN YÜZDE 76'SI DOLU

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin 2019 yılı Nisan ayı otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4.5 artarak yüzde 76 olarak kaydedildiğini açıkladı. Bu artışta İstanbul'da Nisan ayındaki iki Paskalya Bayramı'nın yanı sıra Ramazan Ayı öncesinde tatil yapmak isteyen Ortadoğu kökenli turist hareketindeki hızlanmanın önemli bir etken olduğu belirtildi. Konaklama sektörünün Nisan ayını olumlu verilerle kapattığını açıklayan TÜROB, Mayıs ayında ise doluluk artış hızında yavaşlamanın başladığına dikkat çekti.

"MAYISTA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI"

Doluluk verilerini değerlendiren TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Ortadoğu kökenli turistlerin Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak istemeleri ve dolayısıyla bu pazarda artış yaşanması da nisan ayında yükselme sağladı. Buna karşılık mayıs ayı rakamları henüz kesinleşmedi ancak sektördeki gelişmelere baktığımızda artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz. Bayram dönemi tatillerinin de İstanbul'u oteller açısından olumsuz etkilediğini gözönüne alırsak, Mayıs ve Haziran aylarında nisan ayındaki gibi bir artış olmayabilir. TÜROB olarak açıkladığımız verilerin, ülkeye giren ziyaretçi sayılarını içermiyor, konaklama sayıları üzerinden rakamları ifade ediyor" dedi.

OTEL DOLULUKLARI 7.1 ARTARAK 85.5 OLDU

Öte yandan Nisan ayında İstanbul ve Antalya'da ayrıntılı doluluk rakamları şöyle gerçekleşti. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Nisan 2019 Ülke Performansı Raporu'nda yer alan verilere göre, İstanbul'da Nisan 2019'da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.1 artarak yüzde 85.5 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 79.8 olmuştu.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 91.8 Euro ile Nisan 2018'e göre yüzde 9 artış gösterdi. Nisan 2018'de bu rakam 84.2 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 16.8 artış yaşandı ve 78.5 Euro olarak ölçüldü. Nisan 2018'de bu rakam 67.2 Euro olmuştu. İlk 4 aylık verilere bakıldığında ise Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 71.1 olan doluluk oranı Ocak-Nisan 2019 döneminde yüzde 71.8'e; ortalama günlük satılan oda bedeli 74.8 Euro'dan 80.7 Euro'ya; oda başı elde edilen gelir 53.2 Euro'dan 58 Euro'ya yükseldi.

ANTALYA YÜZDE 63.9 OLDU

Antalya'da Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.9 azalarak yüzde 63.9 oldu. Nisan 2018'de bu oran yüzde 65.2 olmuştu. Nisan 2019'da Antalya'da ortalama günlük satılan oda bedeli 53.2 Euro olarak 2018'e göre yüzde 8.5 artış gösterdi. Nisan 2018'de bu rakam 49.0 olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 6.4 artış yaşandı ve 34.0 Euro olarak ölçüldü. Nisan 2018'de bu rakam 31.9 Euro olmuştu. İlk 4 aylık verilere bakıldığında ise Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 59.6 olan doluluk oranı Ocak-Nisan 2019 döneminde yüzde 60.5'e, ortalama günlük satılan oda bedeli 46.5 Euro'dan 47.0 Euro'ya, oda başı elde edilen gelir 27.7 Euro'dan 28.4 Euro'ya yükseldi.