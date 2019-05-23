2019 TOKİ evleri alt gelir grubu ucuz konut projeleri kurasız 306 lira taksitle! TOKİ konutları başvuru şartları evrakları. TOKİ'nin Türkiye'nin bazı şehirlerinde gerçekleştirdiği sosyal konut projesi kapsamında satışlar devam ediyor. TOKİ Türkiye Geneli Satış Listesi yayımlandı. Yayımlanan yeni listede 3 bin 20 adet konut sadece 304 liradan başlayan taksitlerle kurasız satışa sunuldu. Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.

İşte o iller ve konutlar:

Edirne - 52 konut

Taksit 458 lira