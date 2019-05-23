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  • 23.05.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 16:24

2019 evleri kurasız 306 lira taksitle! evrakları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı sosyal konut satışlarına devam ediyor. 3 bin 20 konutun açık satış yöntemiyle satılacağını Twitter’dan duyurdu. 3 bin 20 adet konut kurasız olarak TOKİ tarafından satışa sunuldu. Farklı illerde yer alan çok sayıda konut için başvurular başladı. TOKİ projeleri arasında en düşük aylık taksit tutarı 306 liralık taksitlerle Şanlıurfa'da sunulurken en fazla konut satışı ise toplam 1.239 adet konutun satıldığı Ankara'da yer aldı. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur.TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Peki ve evrakları nelerdir?

2019 TOKİ evleri alt gelir grubu ucuz konut projeleri kurasız 306 lira taksitle! TOKİ konutları başvuru şartları evrakları. TOKİ'nin Türkiye'nin bazı şehirlerinde gerçekleştirdiği sosyal konut projesi kapsamında satışlar devam ediyor. TOKİ Türkiye Geneli Satış Listesi yayımlandı. Yayımlanan yeni listede 3 bin 20 adet konut sadece 304 liradan başlayan taksitlerle kurasız satışa sunuldu. Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.

İşte o iller ve konutlar:

Edirne - 52 konut

Taksit 458 lira

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